Москва, , 11:25 — REGNUM Из-за большого количества холестерина свинина, сливки и сливочное масло могут вести к ухудшению памяти. Такое мнение 28 января высказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала.

«Если память ухудшается, они не для вас», — сказала она.

Кроме того, как утверждает телеведущая, такие продукты, как печень, почки и сердце, а также орехи кешью, содержащие много меди, могут быть причиной развития болезни Альцгеймера.

При этом, по мнению Малышевой, для того чтобы когнитивные (или познавательные) функции сохранялись, необходимо употреблять продукты с высоким содержанием витамина D и E, такие как масло зародышей пшеницы и подсолнечное, печень трески и рыбу северных морей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии Сергей Бойцов сформулировал представление о здоровом образе жизни с набором понятных критериев.