Чита, , 11:20 — REGNUM В Забайкальском крае ситуация с распространением коронавируса постепенно улучшается. Как следует из официального сообщения пресс-службы краевого правительства, опубликованного сегодня 28 января, это позволило внести корректировку в маршрут госпитализации больных коронавирусом.

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Речь, в частности идёт о прекращении приема больных с COVID-19 в инфекционном отделении больницы №4 в Краснокаменске. Теперь пациенты направляются на госпитализацию в моностационар Борзинской центральной районной больницы (ЦРБ). Также больные коронавирусной инфекцией теперь не будут лечиться в Могочинской ЦРБ.

Медицинскую помощь им окажут в моностационаре Чернышевска. «Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе снижается. В связи с этим постепенно высвобождается и коечный фонд, который необходимо ввести в штатную работу», — пояснила замминистра здравоохранения Юлия Зверочкина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 28 января 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 33 800 человек, причём 212 из них обнаружили за последние сутки.

Вместимостей е с тем, из общего количества пациентов моногоспиталей 84 (за последние сутки данные не изменились) находятся в тяжелом состоянии, 39 (-2 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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