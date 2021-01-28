Посёлок городского типа Палкино, Псковская область, , 11:17 — REGNUM Участника несанкционированного митинга в Москве Сайд-Мухаммада Джумаева обнаружили в лесном массиве в Палкинском районе Псковской области. Об этом 28 января сообщает телеграм-канал LifeShot.

Участник митинга 23 января, уроженец Чечни, отметившийся потасовкой с сотрудниками Росгвардии, направлялся в сторону границы с Латвией. При себе у него были два компаса и карта.

Отмечается, что во время задержания он не оказывал сопротивления. Утром 28 января за ним приехали сотрудники уголовного розыска.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции задержали уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который напал на силовиков во время незаконной акции 23 января в Москве.