Новосибирск, , 11:13 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 138 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё десять пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 63 года, 64 года, 65 лет, 65 лет, 73 года, 81 год, 82 года, 83 года и женщина в возрасте 70 лет. Всего в регионе умер 1201 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 104 человека, на ИВЛ — 16 пациентов».

Всего в регионе выявлено 31 843 случая заражения коронавирусной инфекции, в том числе у 1789 детей; 29 110 пациентов выздоровели (+214 за сутки).