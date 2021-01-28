Оренбург, , 11:11 — REGNUM В Оренбурге многострадальный спуск к Уралу вновь оказался в центре внимания. Неоднократно подвергнутый ремонту лестничный марш, являющийся объектом культурного наследия и визитной карточкой города, похоже снова нуждается в ремонте.

Телеграм-канал L y s e n o k опубликовал фотографии, на которых видно, что хвалёный мансуровский гранит начал покрываться трещинами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реставрация и ремонт спуска у Уралу в Оренбурге ведется с 2017 года. Реализация проекта сопровождается скандалами и возбуждением уголовных дел. Горожане называют спуск «карточкой позора Оренбурга» и «золотым спуском» из-за многочисленных дефектов, возникших после ремонта, и внушительных расходов. После первого ремонта лестницы чиновники были вынуждены признать, что объект нуждается в повторном ремонте.

Добавим, что в 2017 году подрядчик демонтировал гранитные плиты, что впоследствии признали ошибкой и внесли изменения в проект. Решили вернуть гранитные ступени, а в качестве нового материала использовать мансуровский гранит. В 2019 году тогда еще врио губернатора Денис Паслер обращаясь к подрядчику указал, что необходимо провести работы без огрехов, чтобы потом не исправлять мелочи. Он также подчеркнул, что самую строгую оценку ремонту дадут горожане.

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