Южно-Сахалинск, , 11:10 — REGNUM На Сахалине на жителя Невельска завели уголовное дело за уклонение от прохождения воинской службы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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26-летний мужчина был признан годным к службе в армии. В декабре 2020 года ему вручили повестку о явке в военный комиссариат. Но молодой человек так и не пришёл на призывную комиссию. Законных оснований для освобождения или отсрочки от службы в армии у него не было.

Как сообщало ИА REGNUM, около 2,5 тысяч человек не явились на призывные комиссии по окончании весеннего призывы в Башкирии.