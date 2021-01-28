Джакарта, , 11:09 — REGNUM В министерстве связи и информатики Индонезии заявили, что 30% индонезийских граждан по-прежнему сомневаться в безопасности вакцины против коронавируса, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По данным министерства, 90,3% фейковых новостей распространяются в различных СМИ и социальных сетях, в том числе о вакцине против коронавируса.

С 22 января по 11 февраля 2021 года в стране пройдет серия мероприятий по борьбе с дезинформацией относительно пандемии и вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской ассоциации врачей заявили, что около 647 медицинских работников скончались от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа страна в Азии с наибольшей смертностью от COVID-19 среди медиков