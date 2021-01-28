Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM Власти Ленинградской области просят жителей региона, которые не работают с большим количеством людей, а также на стратегически важных объектах, не спешить прививаться от коронавируса, а встать в лист ожидания. В регионе сейчас не хватает вакцины, поэтому прививочная кампания будет идти по схеме «50 на 50». Об этом 28 января во время заседания правительства региона сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Вакцинация граждан от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, ранее региональные власти обратились к Минздраву РФ с просьбой выделить дополнительные объемы вакцины. Ранее в регион поступило около 9 тыс. доз, и все они уже использованы. Темп вакцинации последних дней — две тысячи человек в сутки, при этом в листе ожидания на сегодня — более десяти тысяч человек. Налаживая прививочную кампанию, областные власти исходили из договоренности с федеральными властями о поставке 75 тыс. доз вакцины, однако поставка задерживается.

«Ситуация по вакцинации у нас пока непростая», — признал Дрозденко.

Поэтому глава региона предложил в первую очередь проводить вакцинацию в неблагополучных районах Ленобласти — в «красной» и «желтой» зонах, и прививать людей из «группы риска» — медицинских работников, учителей, социальных работников, а также представителей профессий, которые взаимодействуют с большим количеством людей, и работающих на стратегически важных объектах, предприятиях непрерывного цикла.

«Может, меня сегодня за это уже будут ругать, но я предлагаю, что пока у нас есть дефицит, не полная поставка вакцины, предлагаю такую схему: 50% вакцинируемых пойдет по записи и 50% — по конкретным профилям и профессиям из «группы риска», — уточнил Александр Дрозденко.

При этом половина из тех вакцин, которые пойдут по записи, должны отправиться в районы, находящиеся в «красной» зоне.

В свою очередь главный санитарный врач Ленинградской области, глава Управления Роспотребнадзора по региону Ольга Историк указала, что в планах у Ленобласти привить от коронавируса 60% населения. При этом она поддержала предложение губернатора направить вакцину в первую очередь в нуждающиеся районы.

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