Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Петербург по итогам последних суток вновь оказался на первом месте по суточной смертности от COVID-19 среди всех российских регионов. Об этом сообщает оперативный штаб 28 января.

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Так, за истекшие сутки в Северной столице в статистику смертности внести 69 случаев. Между тем в Москве насчитали только 62 случая.

Ранее Петербург долгое время был первым в списке суточной смертности, но в середине января это сомнительное «первенство» вернулось Москве.

Всего в Петербурге от ковида погиб 9571 человек за время пандемии, с марта 2020 года, если судить по официальным данным. В России число погибших достигло 71 651, включая 575 смертей за последние сутки.

Добавим, в Петербурге количество зараженных коронавирусом за время пандемии дошло до 327 160 человек, в России — 3 793 810.

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