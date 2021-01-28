Москва, , 11:05 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 575 человек. Об этом 28 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

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Это на 19 смертей меньше, чем накануне, когда зафиксировано 594 летальных исходов. Всего в России с начала пандемии от COVID-19 скончался 71 651 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на территории РФ исследования подтвердили 19 138 случаев заражения коронавирусом.