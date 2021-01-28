Ванкувер, Канада, , 11:02 — REGNUM В игре Mass Effect 2 могла появиться возможность вступить в однополые отношения с Джейкобом Тейлором. Об этом на 27 января на своей странице в Twitter рассказал аниматор проекта Джонатан Купер.

https://twitter.com/GameAnim/status/1354195336953139200

Купер сообщил, что он работал над интимными сценами между Шепардом-мужчиной и Джейкобом Тейлором, которые должны были стать своеобразной интерпретацией некоторых эпизодов из «Горбатой горы». Однако руководство студии отказалось от этой идеи, заявив, что «Америка пока не готова к этому».

Напомним, Mass Effect 2 — это научно-фантастическая ролевая игра о приключениях капитана Шепарда и команды космического корабля «Нормандия». Одной из особенностью проекта является возможность завести романтические отношения с несколькими центральными персонажами.

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