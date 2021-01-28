Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM В Петербурге по итогам прошедшего дня вновь выросло суточное число новых случаев коронавирусной инфекции — примерно на 17%. Об этом сообщает 28 января федеральный оперативный штаб.

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За последние сутки в городе лабораторно зафиксировали 2128 новых случаев заражения. Это на 315 случаев больше, чем днем ранее. Рост продолжается вторые сутки подряд после существенного снижения.

За все время пандемии, таким образом, в Северной столице вирус получили 327 160 человек.

Выздоровело от COVID-19 при этом 222 012 горожан, включая 4124 в последние сутки.

Заметим, в России за сутки подтвердили еще 19 138 случаев заражения в 85 регионах. Их общее число достигло 3 793 810 с весны прошлого года.

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