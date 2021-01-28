Пхёнтхэк, Южная Корея, , 11:00 — REGNUM На военных базах США в Южной Корее продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус выявлен у семи военнослужащих и одного члена семьи, прибывших в Южную Корею в период с 11 по 25 января. В настоящее время заражённые изолированы. В ближайшее время их переведут в медицинские учреждения на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке и на авиабазе в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских военных базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 677.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 497 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 76 926.

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