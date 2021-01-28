Красногорск, , 11:00 — REGNUM Компенсация платы за посещение детского сада в Подмосковье будет назначаться автоматически. Об этом 28 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее родители вынуждены были ежегодно подавать заявление на компенсацию платы за посещение детсада, однако теперь в этом больше нет необходимости, отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«Оказание услуги переведено в проактивный режим — компенсация продлевается автоматически, а подать заявление нужно только один раз, при записи ребенка в детский сад», — заявил Рымар.

В Подмосковье размер компенсации в регионе на первого ребенка составляет 20% от среднего размера платы за детский сад, на второго ребенка — 50%, на третьего ребенка и последующих детей — 70%.

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