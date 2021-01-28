Джакарта, , 10:48 — REGNUM Семьи жертв авиакатастрофы Sriwijaya Air подали иск против производителя разбившегося в Индонезии самолета — корпорации Boeing, сообщает CNN Indonesia.

Иск от имени семей трех погибших при крушении лайнера был подан юридической фирмой из Чикаго 25 января 2021 года.

«Иск был подан в Окружной суд округа Кук в штате Иллинойс», — говорится в заявлении юридической фирмы Wisner.

В иске истцы указали, что самолет Boeing 737−500 был неисправен.

Юридическая фирма Wisner также представляет интересы жертв авиакатастроф Lion Air JT 610 и Ethioia Air ET 302.

Известно, что лайнер Sriwijaya Air потерпел крушение в водах Тысячи островов почти сразу после вылета из аэропорта Джакарты 9 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии опознаны тела 53 погибших при крушении лайнера Sriwijaya Air.

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