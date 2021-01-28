Черкесск, , 10:48 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вновь продлен срок самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше. Им предписано оставаться дома до 6 февраля, сообщили в региональном оперативном штабе.

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Поправки в указ главы республики «О введении режима повышенной готовности» были сделаны 27 января. В распоряжении Рашида Темрезова говорится, что работающим лицам в возрасте 65+ будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности. В соответствии с законом денежные средства должны быть выплачены в течение семи дней со дня формирования электронного больничного листка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее срок ограничений для пожилых жителей Карачаев-Черкесии продлевался с 24 декабря до 22 января.

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