Токио, , 10:47 — REGNUM Игра-головоломка Puyo Puyo Tetris 2 выйдет на PC 23 марта 2021 года. Об этом 27 января сообщило издание Eurogamer.

Puyo Puyo Tetris 2 будет доступна в сервисе цифровой дистрибуции игр Steam. Сообщается, что в PC-версию войдут все существующие обновления: включая четырёх новых персонажей, «режим босса», дополнительную фоновую музыку и др.

Напомним, Puyo Puyo Tetris 2 — это игра-головоломка, объединяющая в себе элементы и механики из Puyo Puyo и Tetris. Её оригинальный релиз состоялся в 2020 году, однако она была доступна только на консолях.

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