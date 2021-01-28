Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM Ростовские спасатели предупредили жителей областного центра об ухудшении погодных условий. Согласно прогнозу синоптиков, в донской столице ожидается усиление ветра.

В период с 29 по 30 января скорость ветра будет достигать 15−20 метров в секунду. Непогода может спровоцировать перехлёстывание проводов, падение деревьев и шатких конструкций. Спасатели призывают обходить стороной аварийные, строящиеся и ремонтируемые здания.

Особое внимание необходимо уделить детям и максимально исключить их пребывание на улице.