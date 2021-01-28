Ванкувер, Канада, , 10:40 — REGNUM Сюжетная кампания 2089 для игры Pistol Whip теперь доступна на устройствах PS VR. Об этом 27 января сообщило издание Eurogamer.

Напомним, кампания 2089 выходила на PC в конце 2020 года. Она получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

Pistol Whip — это популярная ритм-игра для гарнитур виртуальной реальности. Её разработкой занималась студия Cloudhead Games.

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