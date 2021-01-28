Брянск, , 10:44 — REGNUM В Брянской области 28 января подтверждено 185 случаев заражения коронавирусом — это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 176 пациентов, один скончался, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

С начала пандемии в Брянской области выявили 28 тыс. 543 носителя инфекции. Справились с болезнью 27 тыс. 399 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 239 пациентов.

Лаборатории провели 411 тыс. 718 исследований на COVID-19, в том числе 2214 теста проверено за сутки.