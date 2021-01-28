Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Шесть из десяти жителей Северной Кореи испытали в 2020 году нехватку продовольствия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Службы экономических исследований (ERS) при министерстве сельского хозяйства США.

Согласно результатам исследования продовольственной безопасности 2020−2030 гг., порядка 63,1% населения страдали от дефицита продуктов питания.

По данным ООН, среднесуточная норма потребления для взрослого человека составляет 2100 ккал, однако в КНДР средний показатель на 445 ккал меньше.

Общая нехватка продовольствия в КНДР оценивалась в 1,04 млн тонн.

Эксперты отмечают, что ухудшения продовольственной ситуации в стране связаны с пандемией коронавируса.

Отметим, что министерство сельского хозяйства США анализирует продовольственную ситуацию в 76 странах мира, в которых наблюдается высокий уровень недоедания.