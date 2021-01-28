Кызыл, , 10:38 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в 9 случаях симптомы заболевания отсутствуют.

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Диагноз подтвердился у жителей Кызыла, Каа-Хемского, Кызылского и Тандинского районов. Всего с начала 2021 года, таким образом, в регионе зарегистрировано 570 новых носителей коронавируса.

Общее число случаев заражения, по данным портала «Стопкоронавирус. рф», достигло 15 351. Выздоровели к настоящему времени 14 182 человека, в том числе 29 за последние сутки.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находятся 38 человек. На ИВЛ находится 1 пациент, на НИВЛ — 4. За последние сутки госпитализировано 12 человек. Свободный коечный фонд составил 46,5%», — отметили в Минздраве.

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