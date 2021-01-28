Москва, , 10:36 — REGNUM Минцифры РФ совместно с Минздравом РФ намерены запустить в регионах России в I квартале 2021 года мобильное приложение, предназначенное для онлайн-записи к врачу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

«Мобильное приложение планируется запустить в I квартале 2021 года, в первую очередь будут запущены такие сервисы, как: запись к врачу, запись к врачу по направлению, вызов врача на дом, получение электронных медицинских документов и справок и ведение дневника самонаблюдения, и т. д.», — сказали в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, разработчики приложения планируют оптимизировать уже существующие услуги на портале госуслуг.

Отмечается, что разрабатываемое приложение непосредственно связано с порталом «Госуслуги» и будет работать в рамках суперсервиса «Моё здоровье».