Хартфорд, США, , 10:39 — REGNUM К более чем девяти годам заключения приговорили мужчину из американского штата Коннектикут за то, что он угрожал физической расправой бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом 28 января сообщается на сайте федерального прокурора Коннектикута Джона Дарэма.

Уточняется, что 53-летний Гэри Джозеф Гравелл признал свою вину по семи пунктам обвинения, включая «угрозы расправы над действующим президентом США», которые он сделал в 2018 году.

При этом летом 2013 года Гравелл уже был приговорен к 70 месяцам лишения свободы за отправление серии писем с угрозами и был выпущен на свободу в 2015 году. Спустя три года мужчина нарушил правила надзорного режима, угрожав по почте, электронной почте и телефону причинить вред людям и взорвать объекты недвижимости в штатах Коннектикут, Вермонт и Вашингтон.

В тоже время свои угрозы он направлял Трампу, судьям, сотрудникам исправительных учреждений, а также администрациям международного аэропорта Вермонта, федеральной тюрьмы в Вашингтоне, кредитной организации в Бристоле (штат Коннектикут) и религиозных учреждений в том же штате.

Также указывается, что мужчина рассылал письма с безвредным белым порошком, отмечая, что это «споры сибирской язвы». Кроме этого, сообщается, что несмотря на то, что Гравелл страдает психическими расстройствами, он был признан экспертами вменяемым. Также пока не решено, где он будет отбывать срок наказания — в тюрьме или в тюремной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Адыгее вынесен приговор за вербовку в террористическую организацию заключенному, отбывающему наказание за разбой в колонии №2.