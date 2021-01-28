Благовещенск, , 10:35 — REGNUM В Приамурье вслед за Хабаровским краем начались перебои в поставках бензина АИ-95. Жители региона ищут топливо на заправках, но на колонках висит табличка «ремонт».

Заправка Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Читайте также: Стало известно, когда в Хабаровске решат проблему с дефицитом бензина

«С утра, а может, и раньше, для заправки недоступен 95-й. Я объехал три АЗС. Везде висят на пистолетах таблички «ремонт», — цитирует жителей региона АСН24.

Более того, жители Приамурья сообщают, что на автозаправочных станциях предупреждают и о возможных перебоях с бензином марки АИ-92.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Хабаровского края рассказали, когда ситуацию с дефицитом бензина на автозаправках устранят — в течение двух-трёх дней. 18 января Хабаровский НПЗ встал на плановую модернизацию. Производство бензина снизилось, поэтому его реализация шла из остатков, а также за счёт закупок на других нефтеперерабатывающих заводах через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу. По плану ремонт на заводе должен завершиться 29 января.