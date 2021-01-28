Нур-Султан, 28 января 2021, 10:34 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству образования и науки выпустить опытную партию казахстанской вакцины от коронавируса QazCovid-in, сообщили 28 января в пресс-службе главы правительства.
Опытную партию вакцины выпустят в Институте проблем биологической безопасности, а опытно-промышленную партию — на производственной площадке ТОО «НПП Антиген».
Мамин поручил акимам (главам) регионов завершить покупку оборудования для хранения вакцины и обеспечить готовность к массовой вакцинации с 1 февраля.
Министерству информации и минздраву поручено провести разъяснительную работу о вакцинации. Полиции поручено пресекать факты провокации и распространения ложной информации.
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