Ставрополь, , 10:31 — REGNUM В Ставропольском крае прививочная кампания против коронавируса идет в добровольном порядке. Никого, в том числе педагогических работников, к прививкам не принуждают. Об этом сообщили в краевом министерстве образования.

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"Увольнение, отстранение от работы, применение дисциплинарных наказаний для сотрудников образовательных организаций в случае непрохождения вакцинации не предусмотрено», — приводит «Победа26» слова представителя минобра.

По данным портала, ранее информация о том, что непривитых педагогов будут отстранять от работы, появилась в соцсети на учительских чатах. В министерстве отметили, что готовы рассмотреть жалобы учителей, которых якобы принуждали в участию в прививочной кампании против коронавируса.

Тех, чьи права на добровольное вакцинирование были нарушены, просят обратиться по телефону 37−24−15, пишет «Победа26».