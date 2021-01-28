Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM В Петербурге за последние сутки обследовали на коронавирус 30 741 человека. Об этом сообщает 28 января городской оперативный штаб.

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Это примерно на шесть тысяч тестов больше, чем днем ранее, и на 11 тыс. больше, чем два дня назад. Суточный объем тестирования постепенно приближается к цифрам, которые были до Нового года.

В справочную службу по номеру 122 за сутки поступило 3615 вызовов, связанных с коронавирусом.

С 5 октября волонтеры выполнили 4602 заявки граждан на самоизоляции, а 151 400 человек получили продуктовые наборы в виде гуманитарной помощи.

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