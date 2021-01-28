Мадрид, , 10:27 — REGNUM В Испании более 700 чиновников и политиков были вакцинированы от COVID-19 вне очереди, используя свои должности или связи. Об этом 27 января сообщило издание El Mundo.

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По оценкам мадридских журналистов, среди тех, кто был вакцинирован вопреки действующим правилам, были профсоюзные активисты, а также офицеры силовых структур, включая полицию, жандармерию и армию. Однако доминируют среди них политики. Журналисты издания утверждают, что данные деяния были совершены благодаря их «личным связям» и означает не что иное, как превышение служебных полномочий.

В министерстве здравоохранения Испании резко отреагировали на опубликованные факты вакцинации лиц вне установленного порядка. В пресс-службе ведомства сообщили, что проведут дополнительную проверку данных фактов, и в случае их подтверждения «незамедлительно уволят всех, кто действительно был вакцинирован вне очереди».

Согласно установленным правилам вакцинации от COVID-19 в Испании, в первую очередь должны быть вакцинированы медицинские работники, жители домов престарелых и лица с тяжелыми хроническими заболеваниями.