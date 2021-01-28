Пермь, , 10:24 — REGNUM Пермский край 28 января получил еще одну партию вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав.

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Препарат поступит преимущественно в медучреждения Перми для прививки жителей краевого центра. Как подчеркнули в министерстве, решение принято с учетом того, что в ряде территорий Прикамья вакцина еще имеется в наличии. Кроме Перми, вакцина поступит в прививочные пункты Чернушки, Краснокамска, Нытвы, Добрянки, Соликамска, Лысьвы, Чусового, Березников, Кунгура, Кудымкара, Чайковского.

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Из 8542 доз вакцины, ранее поступившей в Прикамье, в медицинских учреждениях осталось в наличии 798. Этой вакциной в больницах продолжают прививать пациентов в плановом режиме. По состоянию на утро 28 января, использовано 90,7% вакцины, имевшейся в регионе: первым компонентом привиты 7744 человека, вторым — 1771.

Напомним, 26 января заместитель министра здравоохранения региона Евгений Камкин заявил о задержке партии крупной вакцины.

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