Курган, , 10:21 — REGNUM В Курганской области в школах и колледжах провели уроки мужества, акции «Блокадный хлеб» и «Блокадная ласточка», посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Школьники Кетовского района поздравили с праздником освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков и с 90-летием ветерана, труженика тыла Виталия Александровича Егорова. В Лебяжьевском районе во время акции «Блокадный хлеб» школьники и студенты узнали о рецепте блокадного хлеба, о Дороге жизни и расшифровали послания при помощи азбуки Морзе.

В Куртамыше волонтёры провели исторический квест «Блокадный Ленинград» для студентов Курганского педагогического колледжа. В Шадринском районе старшеклассники посмотрели фильм «Дневник Тани Савичевой», рассказывающий о судьбе школьницы, которая во время блокады вела дневник, потеряла семью и не дожила до освобождения Ленинграда.

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