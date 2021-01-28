Москва, 28 января 2021, 10:20 — REGNUM Несмотря на отмену ограничений, треть компаний в Москве (32%) оставит всех ранее работавших дистанционно сотрудников на «удаленке», приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Вернуть всех удаленных сотрудников на рабочие места в офисы планируют 25% руководителей организаций. Часть дистанционных сотрудников намерены возвратить на работу 34% работодателей.
Отмену ограничений для работодателей и развлекательных заведений одобряют 49% жителей Москвы. 11% одобряют только отмену ограничений для общепита. 8% — только отмену обязательной «удаленки» для работников.
Опрос проведен 27 января 2021 года. Опрошены 200 менеджеров по персоналу компаний Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин с 27 января отменил требование о переводе 30% сотрудников на дистанционную работу.
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