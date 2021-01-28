Владивосток, , 10:21 — REGNUM Власти Приморья объявили в связи с прохождением снежного циклона режим повышенной готовности, который введён в 34 муниципалитетах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На расчистке снега задействованы более четырёх тыс. человек и свыше 700 единиц техники. Специалисты рекомендуют жителям Приморья ограничить поездки, руководителям предприятий — сократить рабочий день.

На данный момент сильный снег идёт во Владивостоке, Артёме и в Хасанском районе. Осадки продолжаться в южной и восточной частях Приморья. Ситуация усугубится сильным ветром до 33−38 метров в секунду.

На время непогоды введён запрет на въезд в столицу Приморья большегрузов, предположительно до 16 часов 29 января. Также перекрыт проезд на самом крутом спуске краевого центра — на улице Капитана Шефнера.

Отменены 34 рейса междугородних автобусов, но при этом увеличено количество вагонов в 13 электричках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье пришёл циклон с Жёлтого моря, ожидаются сильные снегопады и порывы ветра.