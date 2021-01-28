Оренбург, , 10:10 — REGNUM В Оренбургской области на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел состоит 588 подростков за употребление алкогольных напитков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В ведомстве отметили, что дети, употребляющие алкоголь, зачастую, не задумываются о своем будущем. В числе причин подросткового пьянства названы низкая самооценка, влияние сверстников, отсутствие интересного досуга. В ряде случаев пьянство детей провоцируют родители.

По данным УМВД по Оренбуржью, в 2020 году возбуждено 372 административных дела по статье 6.10 КоАП РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ»), где в 14 случаях правонарушения совершили родители.

Усугубляют ситуацию и нечистоплотные продавцы, которые идут на нарушение запрета продавать детям алкоголь. В 2020 году в отношении 545 работников торговли составлены административные протоколы по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»), возбуждено 32 уголовных дела по статье 151.1 УК РФ («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»).

В течение года полицейские выявили сотни фактов появления пьяных детей в общественных местах. Так, 201 административный протокол составлен за правонарушение по статье 20.20 КоАП РФ («Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах»); 292 протоколов — по статье 20.21 КоАП («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»); 337 — по статье 20.22 КоАП РФ («Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной или спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ»).