Тбилиси, , 10:16 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 723 случая заражения коронавирусом в ходе 17 850 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 28 января опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 256 287 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 246 459 победили инфекцию, в том числе 932 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3127 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 19 — в течение последних суток. В стационаре лечат 2770 пациентов, в оборудованных гостиницах — 346. На карантине находятся 538 человек.

Согласно официальным данным на 27 января, в Грузии за сутки выявили 742 носителя SARS-CoV-2 в результате проведения 18 007 тестов.

Стоит отметить, в Грузии с 1 февраля снимут часть действующих с 28 ноября 2020 года ограничений для непродовольственных магазинов и торговых центров. Они смогут по будням открываться для покупателей.

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