Благовещенск, 28 января 2021, 10:06 — REGNUM Депутаты Приамурья на очередном заседании Законодательного собрания приняли внесение изменений в устав области. Одна из существенных поправок касается самого законодательного органа — с нового созыва будет сокращено количество депутатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного Закса.
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Очередные выборы в Законодательное собрание Амурской области состоятся в единый день голосования в 2021 году. Население региона будет избирать уже не 36 депутатов, а 27. Инициатором поправки стал председатель законодательного органа Вячеслав Логинов («Единая Россия»).
«Экономия будет колоссальная. Все депутаты пользуются оргтехникой, несут транспортные расходы, заполняют декларации и так далее. Но начинать любые изменения всегда нужно с себя. Если мы планируем сократить число депутатов в муниципальных образованиях со 100−120 до 15−20, то сами должны стать примером, локомотивом будущих преобразований», — прокомментировал изменения в устав Логинов.
Как пишут СМИ региона поправки в устав не поддержали депутаты от КПРФ и ЛДПР.
Как сообщало ИА REGNUM, правительством Чувашии одобрены изменения, которые предлагается внести в законы о выборах и отзыве главы республики.