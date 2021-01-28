Чебоксары, , 10:05 — REGNUM В Чувашии акция «Народная память. Сохраним Победу!», которую в прошлом году проводил государственный архив современной истории республики (ГАСИ), станет бессрочной. А переданные документы будут отреставрированы и оцифрованы, сообщили ИА REGNUM в архиве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Непокорённые: День освобождения блокадного Ленинграда — все новости»

Акция проходила в честь 75-летия Великой Победы. Всего поступило 488 документов о 37 участниках Великой Отечественной войны.

«Осознавая ценность каждого поступившего в ходе акции документа, сотрудники госархива уделяют особое внимание сохранению их первоначального вида и подготовке к дальнейшему хранению. В связи с чем документы, имеющие дефекты, реставрируются. Также идёт работа по переводу документов в оцифрованный вид», — отмечают в ГАСИ.

В настоящее время оцифровано 128 документов. В январе начат процесс описания документов.

В государственном архиве современной истории Чувашии выразили «огромную благодарность и признательность всем», кто принял участие в акции «Народная память. Сохраним Победу!». Архивисты подчёркивают, что каждый документ, поступивший в ходе акции, позволит дополнить знания о Великой Отечественной войне, способствует сохранению семейных историй об участниках войны и тружениках тыла.

В ГАСИ также отметили, что с учётом важности и востребованности акция объявлена бессрочной. Каждый житель республики может принести в госархив (Чебоксары, улица Гладкова, 6, e-mail: archive. gasi@rchuv.ru) «живые» документы — письма, дневники, воспоминания фронтовиков, статьи о земляках, сохранившиеся фотографии военных лет, фотографии встреч ветеранов, благодарственные письма, наградные листы, поздравительные открытки в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, к акции «Народная память. Сохраним Победу!» присоединилось 23 человека, в том числе и глава Чувашии Олег Николаев, который передал видеофильмы с воспоминаниями ветеранов войны.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Чувашии передали в госархив почти 500 материалов о фронтовиках