Якутск, 28 января 2021, 10:13 — REGNUM В Якутию доставили ещё 27 292 дозы вакцины от коронавируса. Вакцинирование проводится в Якутске, а также в 26 районах регионах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На утро 28 января вакцину получили 13 083 жителя республики. В сутки прививаются более двух тыс. человек. По прежнему в нескольких районах нет иммунизации из-за трудностей с доставкой вакцины.
В Якутске привились 5138 человек, в Мирнинском районе — 1013, в Момском — 150, в Усть-Майском — 200, в Усть-Янском — 300.
Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае возник дефицит вакцины от COVID-19. Поставки ожидают до конца января.