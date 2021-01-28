Якутск, , 10:13 — REGNUM В Якутию доставили ещё 27 292 дозы вакцины от коронавируса. Вакцинирование проводится в Якутске, а также в 26 районах регионах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 28 января вакцину получили 13 083 жителя республики. В сутки прививаются более двух тыс. человек. По прежнему в нескольких районах нет иммунизации из-за трудностей с доставкой вакцины.

В Якутске привились 5138 человек, в Мирнинском районе — 1013, в Момском — 150, в Усть-Майском — 200, в Усть-Янском — 300.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае возник дефицит вакцины от COVID-19. Поставки ожидают до конца января.