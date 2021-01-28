Челябинск, , 10:02 — REGNUM В Челябинске мать Героя России Евгения Родионова напишет заявление в полицию после акции протеста, которая прошла 23 января. Об этом говорится в паблике «Добровольцы Русской Весны. Челябинск».

Поводом для этого стало то, что на Аллее Славы возле памятника Доблестным сынам Отечества некоторые протестующие топтались по мемориалу и использовали его как горку для катаний. Женщина обратится в полицию по факту надругательства над памятником.

Региональное отделение Союза добровольцев Донбасса готово предоставить матери Героя адвоката и сделать всё для того, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Кощунственное поведение возмутило ветеранов боевых действий. «Так как эти люди знают цену жизни и берегут память о погибших товарищах, это невозможно забыть», — говорится в сообщении.

Евгений Родионов родился 9 ноября 1965 года в Челябинске, а погиб 5 января 1996 года в Чечне. Он был гвардии майором, начальником разведки 108-го гвардейского парашютно-десантного полка. А в конце 1995 года под селом Шатой он совершил героический прорыв из окружения и, будучи дважды ранен, довёл боевые машины до места боя и обеспечил соединение десантных сил.