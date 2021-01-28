Париж, , 10:01 — REGNUM В ранний доступ Steam вышел симулятор строительства горнолыжного курорта Snowtopia: Ski Resort Tycoon. Об этом 27 января сообщила «Игромания».

В Snowtopia: Ski Resort Tycoon геймерам нужно будет обустроить горнолыжный курорт своей мечты. Сообщается, что в игре нет экономической составляющей, а успех предприятия определяется тем, насколько счастливы посетители.

По словам разработчиков, игра пробудет в раннем доступе один или два года. За это время они планируют улучшать её новым контентом и активно общаться с сообществом проекта.

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