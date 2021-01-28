Владикавказ, , 10:01 — REGNUM В Северной Осетии вскрыт факт присвоения денежных средств сотрудницей управления социальной защиты одного из районов республики. Чиновница похитила свыше 14 млн рублей, предназначавшихся для выплаты льготникам, сообщили 28 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что, занимая пост эксперта отдела реализации льгот, злоумышленница, начиная с апреля 2017 года похищала денежные средства, полагающиеся для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. До июня 2020 года она успела прибрать к рукам более 14 млн рублей.

При этом к хищению чиновница привлекла своих знакомых, на которых оформила банковские карты якобы как на льготников. Поступающие на карты денежные средства она обналичивала и присваивала.

В отношении сотрудницы соцзащиты возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

В прокуратуре также сообщили о еще одном факте преступления по статье «Служебный подлог», совершенном в отделении управления социальной защиты. Начальник отдела реализации льгот одного района в заявку на финансирование ежемесячной денежной компенсации по оплате услуг ЖКХ льготникам внесла заведомо ложные сведения на сумму более 1 млн рублей.