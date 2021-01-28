Екатеринбург, , 10:02 — REGNUM В Свердловской области в 2,2 раза увеличился спрос на аренду загородной недвижимости. Об этом сообщает портал «Авито Недвижимость».

Стоимость аренды осталось такой же, как в прошлом году, — около 8 тыс. рублей за сутки. Рост числа желающих снять загородный дом связывают с пандемией COVID-19.

«Во многом это объясняется желанием обезопасить себя на фоне пандемии», — заявил глава направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Сергей Ковров предположил, что спрос на загородную недвижимость вновь упадёт после возобновления сообщения между Россией и другими странами.

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