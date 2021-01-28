Рязань, , 10:43 — REGNUM Армейские международные игры среди парашютно-десантных подразделений «АрМИ-2021» состоятся в Рязани с 22 августа по 4 сентября. В рамках соревнований также пройдут конкурсы военно-профессионального мастерства, сообщили 27 января в пресс-службе правительства региона.

На игры приедут подразделения воздушно-десантных войск России и представители вооружённых сил иностранных государств. Планируется, что соревнования пройдут на полигонах 137-го полка ВДВ, в Сельцах и Дубровичах. Участников, кроме основной программы, ждут ещё конкурсы военно-профессионального мастерства «Десантный взвод» и «Тактический стрелок».

«Это соревнования высокого уровня, которые будут очень зрелищными, и я горжусь, что местом их проведения станет Рязань — столица ВДВ! Армейские игры станут хорошей возможностью для десантников продемонстрировать свое мастерство, получить новый опыт и профессиональные навыки. Будем болеть за наших!» — сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В Рязанской области для проведения международных соревнований есть необходимая база — здесь дислоцируется 137-й гвардейский парашютно-десантный полк, а также проводятся международные этапы конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс».