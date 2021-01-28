Петрозаводск, , 10:00 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявили 239 новых инфицированных коронавирусом, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Также зарегистрировано еще три летальных исхода от COVID-19. Об этом 28 января сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых носителей 226 человек заболели, из них 32 имеют симптомы средней тяжести, пять человек находятся в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии.

Тем временем в Республиканской инфекционной больнице от ковида скончалась жительница поселка Рагнукса 1933 года рождения; в Сегежской ЦРБ скончался житель поселка Надвоицы 1949 года рождения; в Медвежьегорской ЦРБ скончалась жительница Медвежьегорска 1951 года рождения.

«Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 35 417 инфицированных, в том числе 3303 ребёнка. Из них на данный момент 29 906 человек выздоровели, в том числе 302 — за последние сутки. Умерли 222 человека.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 27 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в Карелии с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4476 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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