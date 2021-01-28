Чебоксары, , 09:54 — REGNUM В Государственный архив современной истории Чувашии (ГАСИ) в рамках акции «Народная память. Сохраним Победу!» поступило почти 500 документов о 37 участниках Великой Отечественной войны. В том числе материалы передал в архив глава Чувашии Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в архиве.

Материалы, поступившие в фонд госархива современной истории Чувашии Gasi.archives21.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Непокорённые: День освобождения блокадного Ленинграда — все новости»

Акция проходила в 2020 году и была посвящена 75-летию Победы. На хранение принимались документы из личных и семейных архивов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Архивисты отмечают, что акция получила «большой отклик» среди жителей республики. К ней присоединилось 23 человека, в том числе и глава Чувашии Олег Николаев, который передал видеофильмы с воспоминаниями ветеранов войны.

Всего за год поступило 488 документов о 37 участниках Великой Отечественной войны. Из них 79 документов раскрывают биографии участников войны и тружеников тыла: свидетельства, дипломы, удостоверения, красноармейские книжки, военные билеты и иные документы. Также передано 174 письма на русском и чувашском языках, 148 фотодокументов военного и послевоенного периодов, 66 материалов о награждении, среди которых — удостоверения и орденские книжки, благодарности и грамоты.

Читайте также: Чувашские архивисты принимают семейные документы по истории республики

В архиве отмечают, что документы участники передавали не только лично, но по электронной почте: пять человек прислали материалы о восьми участниках Великой Отечественной войны.

В ГАСИ отмечают, что переданные материалы будут использованы в работе «по воспитанию патриотизма и любви к Отечеству», а сама акция станет бессрочной.

Как сообщало ИА REGNUM, в честь 75-летия Победы Государственный архив современной истории Чувашии инициировал акцию по сбору документов из семейных архивов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла «Народная память. Сохраним Победу!». В числе первых документы из личного архива передал в фонд ГАСИ руководитель республики Олег Николаев. Тогда он отметил, что совместно с госархивом можно создать «специальный ресурс, чтобы такие фильмы были в свободном доступе, чтобы на базе этого материала можно было создавать материалы и распространять воспоминания реальных людей для сохранения памяти о героях».

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашские архивисты принимают письма и фотографии фронтовиков

Читайте развитие сюжета: Чувашские архивисты реставрируют «народные» документы об участниках войны