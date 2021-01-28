Нью-Дели, , 09:56 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 11,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 11 666 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 10 701 193.

Также сообщается, что за это же время в Индии 123 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 153 847.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 373 606 человек вылечились от нового заболевания, 31 991 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 12 689 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.