Барнаул, , 09:52 — REGNUM В Алтайском крае возник дефицит вакцины от COVID-19. Как сообщает сегодня, 28 января, минздрав региона, вакцинация против коронавируса в мобильном комплексе на пл. Сахарова в Барнауле временно приостановлена ввиду отсутствия препаратов.

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«Вакцинация будет возобновлена по приходу в регион новой партии вакцины», — пояснили чиновники. По их словам, новую партию на 32 тысячи доз ждут на этой неделе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где ежедневно выявляют почти 200 новых носителей коронавируса, очередь на вакцину от COVID-19 была расписана на две недели вперёд. В первую неделю 2021 года только в первой поликлинике Барнаула было привито 600 человек.

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