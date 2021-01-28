Москва, , 09:44 — REGNUM В России вступил в силу новый административный регламент по выдаче и замене паспортов, составленный МВД РФ, согласно которому гражданам запрещается обрабатывать фотографии для паспортов. Об этом сообщает «Российская газета».

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», — говорится в документе.

Отмечается, что такая мера связана с тем, что на фото должны достоверно отображаться все особенности лица человека.

Помимо этого, запрещается фотографироваться в линзах, меняющих цвет глаз. Лицам, которые носят очки, разрешено сниматься в них, но при соблюдении двух правил: очки не должны закрывать глаза, а линзы стёкол не должны быть тонированными.

Отмечается, что фотография на паспорт должна «соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления», может быть чёрно-белой или цветной, у фотографирующегося должно быть нейтральное выражение лица, рот должен быть закрытым, а глаза — открытыми и не заслоняться волосами: «На фото должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80 процентов кадра по вертикали. Свободное верхнее поле над головой должно составлять 5 (+/ — 1) миллиметров. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней».