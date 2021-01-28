Варшава, , 09:43 — REGNUM Количество жителей Польши, вакцинированных от COVID-19, превысило один миллион. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик на своей странице в Twitter.

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»Барьер в миллион вакцинированных граждан уже преодолён. При этом из данного миллиона около 150 тысяч человек были привиты от COVID-19 уже дважды, так что прошли вакцинацию полностью. Около 850 тысяч были привиты лишь один раз и ожидают повторной вакцинации», — говорится в сообщении.

Согласно Национальной стратегии вакцинации в Польше, в первую очередь прививки должны быть сделаны медицинским работникам. Сразу после — пожилым людям (старше 70 лет). Эти социальные группы находятся в наиболее опасной зоне риска — именно их представители продолжают вакцинироваться в настоящее время. Остальные категории населения будут прививаться уже после них — в порядке записи и очереди. Их начнут прививать, предположительно, в феврале.

Вакцинация в Польше началась 27 декабря 2020 г. Первые партии вакцин от COVID-19, доставленные в Польшу, были произведены американо-немецким консорциумом Pfizer-BioNTech.