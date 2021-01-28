Посёлок им. Лазо, , 10:09 — REGNUM В окрестностях села Кругликово района имени Лазо в Хабаровском крае к дальневосточным гектарам проложили новые дороги и линии электропередачи. Инфраструктуру провели специально для жителей, которые не побоялись взять в пользование наделы, а некоторые даже успели разбить там своё подсобное хозяйство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: В Забайкалье появились первые собственники «дальневосточного гектара»

Всего по Кругликовскому поселению, включающему также села Владимировка, Зоевка, Дальневосточное, посёлок Кругликово, было установлено 19 подстанций, 550 опор и проведено 30 км воздушных и кабельных линий электропередачи.

Получателями дальневосточных гектаров здесь стали 440 человек.

Старые электрические мощности не позволяли подключать новых потребителей. Теперь такой проблемы нет, свет будет в достатке.

Строительство объектов инфраструктуры к гектарам обошлось почти в 139 млн рублей. Половина суммы была предоставлена из федерального бюджета, другая — из краевой казны.

Также в районе Кругликово проложили и оборудовали три ветки дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, первый «дальневосточный гектар» в Забайкалье передан в собственность. Одной из первых на Дальнем Востоке полученную по программе осенью 2019 года землю оформила в собственность жительница села Смоленки Читинского района Татьяна Калапова.